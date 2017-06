Vladimir Poutine dément disposer de matériel compromettant sur Donald Trump!

Interrogé sur le fait qu’il dispose éventuellement d’information à même de ternir l’image de M. Trump, le président russe a répondu « Hé bien, c’est une nouvelle salve de non sense. »

Le président russe a aussi assuré ne pas savoir si l’ambassadeur russe à Washington a été en contact avec l’équipe de campagne de Donald Trump avant l’élection américaine de novembre. « Est-ce que vous pensez que, depuis le monde entier et les Etats-Unis, l’ambassadeur me tient au courant chaque jour de qui il rencontre et avec qui il mange », a-t-il ironisé.

Le président russe a également affirmé ne pas avoir eu vent d’une proposition qui aurait été faite par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, pour établir un canal secret de communication avec le Kremlin.

Selon le Washington Post, Jared Kushner a fait cette proposition au cours d’une rencontre avec l’ambassadeur russe à Washington, Sergueï Kisliak, en décembre à la Trump Tower de New York.

« Je ne suis pas au courant de cette proposition. Aucune proposition de ce type ne m’est parvenue », a déclaré M. Poutine.

Il a ajouté que si une proposition avait été faite et jugée intéressante par les Russes, son ministre des Affaires étrangères l’aurait tenu informé.

Par ailleurs M. Poutine a assuré qu’il connaissait à peine l’ancien conseiller de son homologue américain Donald Trump, Michael Flynn, au coeur de l’affaire de la collusion supposée entre Moscou et l’entourage du président des Etats-Unis.

« Vous et moi, vous et moi personnellement, nous avons une relation plus étroite que celle que j’ai avec M. Flynn », a déclaré M. Poutine à la présentatrice de NBC Megyn Kelly qui l’a interviewé en fin de semaine dernière à Saint-Pétersbourg.