La météo de votre lundi de Pentecôte: les nuages seront au rendez-vous!

Le temps lundi sera marqué par une alternance d’éclaircies et de passages nuageux avec par endroits risque d’une ondée, annonce l’IRM.

Aujourd’hui, les éclaircies céderont progressivement la place à davantage de nuages cumuli formes, qui pourront d’ailleurs conduire à l’une ou l’autre averse, mais ce risque sera plutôt limité.

Les maxima se situeront entre 17 et 20 degrés en Ardenne et entre 20 et 22 degrés ailleurs, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.

À la mer, il s’orientera progressivement à l’ouest. En soirée, la nébulosité augmentera depuis la côte mais le temps restera encore sec. Durant la nuit de lundi à mardi, une zone de pluie, qui devrait toucher l’ensemble du pays d’ici l’aube, à partir de l’ouest.