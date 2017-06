Grosse tuile pour les Diables: Eden Hazard forfait pour les matches face à la République Tchèque et l'Estonie

Eden Hazard s’est tordu la cheville lors du dernier entraînement des Diables rouges dimanche après-midi à Tubize. Il doit déclarer forfait et ne jouera donc pas la rencontre amicale face à la République Tchèque ce lundi 5 juin, ni la rencontre qualificative pour la Coupe du Monde 2018 en Estonie vendredi 9 juin.

« La blessure est la conséquence d'une action individuelle, dans laquelle aucun autre joueur n'est impliqué », écrit l’Union belge dans un communiqué, qui ajoute que d'autres détails seront donnés dans les prochaines 48 heures.

.@hazardeden10 is out for #belcze & #estbel due to injury after twisting his ankle today in training (individual action). More news in 48h.