Johnny Hallyday évoque son cancer des poumons: "Je me soigne, je lutte, je me bats et j'espère m'en sortir"

Atteint d’un cancer des poumons, Johnny Hallyday en avait assez d’entendre qu’il ne pourra plus monter sur scène à cause de sa maladie. Depuis les USA, le rockeur avait ainsi annoncé sur Twitter qu’il fera la tournée des Vieilles Canailles. C’est dans ce contexte qu’il s’est livré sur TF1.

Fin novembre 2016, Johnny Hallyday a appris qu’il est atteint d’un cancer des poumons. Un temps caché, la nouvelle a finalement été dévoilée au grand public. Rapidement, les informations d’un Johnny affaibli circulaient.

Mais c’est via une annonce sur son compte Twitter que le rockeur de 73 ans a tenu à rassurer ses fans. Non il n’est pas diminué et il assurera, comme prévu, la tournée des Vieilles Canailles en compagnie de Jacques Dutronc et Eddy Mitchell.

C’est dans ce contexte qu’il s’est livré sur TF1. « Je me soigne, je lutte, je me bats et j’espère m’en sortir », a-t-il lancé à la télévision sur TF1. « C’est une épreuve difficile à traverser. J’ai besoin de mes proches et j’espère que ça finira bien. En tout cas, cette tournée, avec 17 dates, me donne la pêche ».