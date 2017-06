Sortie de piste au cours d'un rallye dans les Vosges: un mort, deux blessés

Une personne qui assistait à un rallye automobile dans les Vosges a été tuée dimanche lorsqu’un concurrent a perdu le contrôle de sa voiture et foncé dans un endroit réservé au public, où deux autres spectateurs ont été blessés, a-t-on appris auprès des gendarmes.

Le pilote, M. Gilles Antoine, domicilié dans les Ardennes, a pour une raison encore indéterminée perdu le contrôle de sa Mitsubishi en pleine ligne droite au cours de la deuxième épreuve spéciale et fini sa course dans un champ. Le rallye a aussitôt été interrompu.

Un spectateur âgé de 25 ans et originaire de Haute-Marne a été fauché par la voiture et est décédé sur place des suites de ses blessures. Deux autres spectateurs ont été légèrement blessés et soignés sur place.

L’accident a eu lieu peu avant midi à Roncourt, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Vittel et Contrexéville.

La course à laquelle participait le pilote est homologuée rallye régional Mouzon Frézelle. Une enquête a été ouverte.