Attentat de Londres: un Canadien parmi les victimes

« Le Canada condamne fortement l’attentat insensé » samedi soir à Londres « qui a fait plusieurs morts et blessés innocents, et le fait qu’un Canadien figure parmi les victimes me brise le coeur », a écrit Justin Trudeau dans un communiqué.

Le chef du gouvernement canadien a promis de continuer de « travailler avec le Royaume-Uni et tous nos alliés pour lutter contre le terrorisme ».

« Nous ne reculerons pas devant ces actes haineux, qui ne font que renforcer notre détermination », a souligné Justin Trudeau en assurant aux Britanniques toute la solidarité des Canadiens.

« Nous partageons le deuil des familles et des amis qui ont perdu des êtres chers, et nous souhaitons aux personnes blessées un rétablissement prompt et complet », a-t-il ajouté.

Samedi soir en plein centre de la capitale britannique, plusieurs assaillants à bord d’une camionnette ont fauché des passants sur le London Bridge avant d’attaquer des passants au couteau, faisant au moins sept morts et une cinquantaine de blessés dont 21 dans un état critique.

Trois assaillants ont été abattus, selon la police.