Bruxelles: le piétonnier seulement jusqu'à la Bourse dans un premier temps

Rédaction en ligne

Le périmètre du piétonnier va bien être réduit. Ce jeudi, Didier Reynders, Yvan Mayeur, Alain Courtois et Rudi Vervoort devraient tenir une conférence de presse et annoncer que le périmètre du grand piétonnier dans le centre de Bruxelles sera limité, entre la place de Brouckère et la Bourse, comme l’ont annoncé nos confrères de la DH. Exit donc, le tronçon compris entre la Bourse et Fontainas et donc l’ambition d’en faire le plus grand piétonnier d’Europe.