Avis de recherche: sans nouvelle de Frans Mathues, 85 ans!

Frans Mathues, 85 ans, a quitté le home Nos Tayons de Nivelles ce samedi matin et n’a plus donné de signe de vie depuis. Un avis de recherche a été publié par la police fédérale.

Un avis de recherche a été lancé par la police fédérale, concernant Frans Mathues. Ce samedi 3 juin vers 10h30, l’homme âgé de 85 ans, a quitté à pied le home Nos Tayons, situé à Nivelles. Depuis, il ne s'est plus manifesté. L’Aclot mesure 1m 65 et est de corpulence forte. Il est chauve et porte des lunettes. Il est probable qu'il portait une chemise à carreaux rouge et bleu, un pantalon gris, une ceinture noire, des pantoufles noires. Frans MATHUES peut sembler confus et désorienté.