L'incroyable reprise de Mario Mandzukic en finale de la Ligue des Champions: un des buts de l'année! (vidéo)

Durant la finale de la Ligue des Champions, l’attaquant de la Juventus Mario Mandzukic a marqué l’un des plus beaux buts de l’année.

La finale de la Ligue des Champions a été le théâtre d’un absolu chef-d’œuvre. Alors que le score était de 0-1 pour le Real Madrid après un but de l’inévitable Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Juventus Mario Mandzukic se mettait en évidence de la plus belle manière possible pour égaliser.

Le buteur croate était dans le grand rectangle à la réception d’un ballon haut, qu’il contrôlait de la poitrine avant d’enchaîner avec une reprise de volée acrobatique. Le cuir terminait sa course sous la transversale de Navas, lobé et impuissant. Sans contestation possible, un des buts de l’année !

