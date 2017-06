Stéphane Pauwels (RTL-TVI) se confie avant la finale de la Ligue des Champions:«En France, je suis reconnu comme un spécialiste»

C’est le graal pour l’animateur de RTL, spécialiste du foot chez nous, et ailleurs. Ce soir, il boucle la saison devant les deux meilleures équipes d’Europe. Et s’entoure de son compagnon de plateau, Mbaye Leye, et de l’ancien sélectionneur des Diables. « Avec Leekens, on a un lien très fort : on a vécu un tremblement de terre ensemble. Je l’ai déjà allumé, mais il ne m’en a jamais tenu rigueur ! »

Stéphane, vous serez bien entouré ce soir pour la finale de la Champions League…

Oui, il y aura bien Mbaye Leye, qui est ma plus belle trouvaille. Ce joueur embellit toujours nos soirées foot : il est rigoureux, empathique. C’est l’incarnation parfaite d’un bon consultant. Et avec Proto, Grun et les autres, on ne peut pas dire que RTL ait à rougir de ses consultants ! Georges Leekens viendra exceptionnellement livrer son analyse. Dans quelques jours, les Diables rouges jouent, il est le client idéal en tant qu’ancien sélectionneur. On a tissé des liens d’amitié il y a plusieurs années. On était en Algérie ensemble, on a vécu un tremblement de terre ensemble. On a même vécu dans la même maison ! Mais ça ne m’a pas empêché de l’allumer quand il était sélectionneur. Il l’acceptait, parce qu’il est intelligent. C’est un des rares qui ne m’en a jamais tenu rigueur !

« En France, c’est différent »

Il y en a qui vous en veulent toujours ?

Oui, il y a des clubs de foot chez nous qui ne sont pas contents quand on dit les choses. En France, c’est différent. J’ai déjà balancé sur le président de Lyon, mais les dirigeants de clubs là-bas jouent le jeu. Et il y a des mecs en France, comme Pierre Ménès, qui sont bien plus durs que moi !

Cela veut dire que vous vous sentez plus à l’aise en France pour parler de foot ?

Il faut appeler un chat, un chat ! En dehors de la Champions League et des grandes compétitions, les émissions foot en Belgique concernent 100.000 téléspectateurs ! En France, je m’y sens mieux quand sur une chaîne comme L’équipe, on peut réunir 700.000 téléspectateurs. L’analyse foot fait partie de leur culture. Là-bas, je suis reconnu comme un spécialiste, qui a déniché des talents pour Monaco, Lille… Pourquoi je me sens bien aussi à la Champions ? Parce que ça ne touche pas au foot belge.

Vous êtes en froid avec certains ?

Disons que pour l’instant, Philippe Vande Walle et Éric Deflandre ne peuvent plus venir sur mon plateau, sur RTL. Le directeur de la communication du Standard a pris cette décision, vu la situation du club et la saison compliquée du Standard…

« Moi je ne parle pas pour faire le buzz »

Vous allumez, mais vous êtes aussi rapidement la cible de critiques…

Oui, quand je dis que le PSG va se ramasser alors qu’il gagne 4-0 face aux Barça, on a dit dans la presse belge que je m’étais mis toute la France à dos ! Finalement, le Barça a gagné 6-1 au match retour. On utilise mes propos pour faire le buzz… mais moi je ne parle pas pour faire le buzz ! Quand je parlais du PSG, je me positionnais par rapport à l’attitude en fin de match. Idem quand j’ai dit que les Diables n’allaient pas dépasser le 1/4 de finale à l’Euro… Plus personne n’a repris mes propos quand ils ont été éliminés !

Et votre pronostic pour ce Juve-Real ?

C’est compliqué mais je dirais la Juve pour Buffon, pour l’image que ça donnerait, pour sa fidélité, pour le beau geste. De l’autre côté, Zidane montre qu’il est un grand coach et Benzema pourrait répondre aux critiques en marquant. Mais sentimentalement, j’aimerais que ce soit la Juventus.