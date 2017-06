"Sec et doux jusqu'à mardi avec des maxima entre 18 et 25 degrés avant le retour d'averses" annonce Luc Trullemans

Il fera sec et doux jusqu’à lundi, mardi sera le jour le plus mauvais de la semaine avec pluie, vent et forte fraîcheur. Ensuite ce sera le retour de conditions assez chaudes avec averses orageuses en fin de semaine et le week-end suivant.

«Après le passage d’un système pluvieux dans la nuit de samedi à dimanche , le temps de ce dimanche et lundi sera favorablement influencé par une petite poussée de pression barométrique avec assez bien de soleil et des températures maximales agréables comprises entre 18 et 22° en Ardenne et à la mer, et de 22 à 25° dans les autres régions.

Pendant ce temps nous verrons le creusement d’une dépression atlantique assez active c sur le proche océan. Celle-ci se dirigera mardi vers le sud de la Mer du nord en provoquant une nette dégradations des conditions atmosphériques sur l’Europe occidentale.

Elle sera accompagnée chez nous d’un net renforcement du vent qui soufflera mardi après-midi avec des pointes de 78 à 85 km/h sur la moitié nord du pays et entre 55 et 75 km/h sur le sud de nos régions.

Il fera très nuageux ou couvert avec assez bien de pluie (entre 10 et 20 litres/m² sur l’ouest et le nord du pays et de 10 à 5 litres/m² sur le sud et l’est des régions).

Les températures chuteront également sensiblement avec des valeurs diurnes d’à peine 17 ou 18° à la mer et en plaine, et de 12 à 16° sur le relief ardennais.

Pour mercredi , le temps s’améliorera quelque peu avec moins de vent , des apparitions du soleil ( 4 à 8 heures d’ensoleillement) mais aussi encore des ondées qui pourront être accompagnées d’un coup de tonnerre surtout sur les provinces de l’est du pays.

Nous gagnerons aussi quelques degrés avec des maxima entre 15 et 21° selon les régions.

Jeudi s’annonce à nouveau très agréable avec peu ou pas d’averses , un ciel assez changeant mais des températures remontant généralement entre 21 et 24° en plaine.

Pour vendredi et le week-end suivant , ce sera une vaste dépression atlantique qui maintiendra un flux assez chaud mais instable de sud-ouest sur l'Europe occidentale.

Cela veut dire que les températures resteront agréablement comprises entre 22° au littoral et sur la Haute Ardenne, et 26 ou 27° en plaine.

Il y aura des embellies mais des développements d’averses ou d’orages sont attendus sur la France et déborderont surtout l’après-midi sur nos régions.»