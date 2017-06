Le Coq (De Haan) et Bredene: nouvelles destinations de la Kustodyssée !

Culture, patrimoine, histoire, dunes seront au programme de cette émission Grandeur Nature. Véritable coup de cœur de notre équipe, nous allons vous faire découvrir tous les petits coins sympathiques que nous avons découverts au Coq. Comprenant les villages et hameaux de Wenduine, Klemskerke, Vosseslag, Harendijke et Vlissegem, Le Coq est situé sur les polders (étendue artificielle de terre gagnée sur l'eau grâce à un système de digues et de pompes). Cette ville est réputée pour la beauté et le calme de la nature qui l'entoure mais également pour sa tradition palpable dans son centre historique et ses multiples villas anglo-normandes.

Si vous êtes venus en famille, un des premiers lieux à découvrir avec vos enfants, en dehors du centre historique, c’est la ferme de chèvres Reigershof. Située dans les Polders, complètement tournés vers le bio depuis 1998, les propriétaires n’ont engagés que cinq personnes pour faire tourner cette fromagerie de A à Z. Les 300 chèvres sont traites deux fois par jour. La récolte sert aux fromages ou yaourts vendus dans la boutique. Le reste du temps, l’équipe cultive sur ses 30 hectares de terre, les aliments nutritifs pour leurs chèvres (orge, maïs et les cultures hybrides telles que le triticale avec pois et les haricots avec du blé,..). Proche des animaux, c’est donc un lieu tout à fait atypique, à découvrir et (surtout) à déguster en famille…

Histoire et personnalités

Mais Le Coq (De Haan), c’est aussi une belle légende. Savez-vous pourquoi cette ville s’appelle comme ça ? Un coq aurait sauvé la vie d’un équipage entier en perdition. C’est en entendant son chant, au loin, que l’équipe retrouve le chemin de la terre ferme. La légende raconte que le coq ayant fourni un si grand effort, en est mort.

Einstein et Elsa Einstein (seconde épouse et cousine d’Einstein).

Depuis, Le Coq séduit les touristes, mais pas seulement. Artiste, politicien, scientifique, Le Coq a pu en charmer plus d’un. 1901, le roi Léopold II s'intéresse à l'aménagement du parc au cœur des dunes et séjourne à l'Hôtel des Familles. L'Impératrice Zita d'Autriche-Hongrie séjourne, elle aussi, régulièrement à Wenduine. Elle y signe même le livre d'or. Autre figure emblématique, le peintre expressionniste James Ensor. Il se rend au Coq régulièrement lors de ses loisirs. Même un prix Nobel de la littérature pose ses valises en 1889 à l'Hôtel du Coq : Maurice Maeterlinck. Une partie de son unique recueil de poèmes y est écrit. Mais la personnalité dont tous les habitants du Coq sont le plus fier, c’est Albert Einstein. En 1933, il y séjourne dans la villa « la Savoyarde »pendant 6 mois. Le scientifique, menacé par les nazis, tente d'aider des réfugiés juifs allemands et fait plusieurs excursions maritimes avant de quitter la Belgique pour le Royaume-Uni.

Les coups de cœur de Grandeur Nature

Si vous avez besoin de vous ressourcer, l’équipe de Grandeur Nature vous conseille le Spioenkop. Situé 31 mètres au dessus de la mer, vous y avez une vue imprenable sur la mer mais également sur l’arrière pays.

Pour les passionnés d’histoire et de parfum, n’hésitez pas à vous rendre au musée du parfum : La Parfum-o-teek. Cet endroit vous emmène dans un voyage historique et culturel. De l’Antiquité à nos jours, une impressionnante collection de flacons et accessoires vous y attend. Chaque année un thème spécifique est également élaboré. Pour 2017, ce sont les animaux qui sont mis à l’honneur. D'une part, la forte signature d'origine animale dans la parfumerie et d'autre part, leurs silhouettes dans le flaconnage. Par exemple, saviez-vous que le musc de nos parfums actuels n’est plus du tout le même que celui de nos ancêtres ? Le musc est une matière première animale extrait des glandes abdominales des cerfs porte-musc d'Asie centrale. Depuis, la protection des espèces l’interdisant, le Musc que l’on trouve dans nos parfums est une composition totalement chimique et ne ressemble pas du tout au Musc de base.

(tout premier flacon de parfum : - 3000 avant J-C.

Dernier coup de cœur, l’Hostellerie Astrid. A 100 mètres de la plage, ce havre de paix est un endroit à recommander sans hésiter. Bert Vermoere, patron de cet établissement est un passionné. Il y a 17 ans qu’il a acheté ce bâtiment. Ce jour-là, il s’est installé comme le penseur de Rodin, a écouté le silence et en une demie-heure, il était le propriétaire de ce charmant endroit.

Pour la suite de toutes ces découvertes, n'hésitez pas à écouter Grandeur Nature, aujourd'hui, entre 16h et 18h sur Vivacité !