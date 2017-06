Vives réactions après une plaisanterie de Macron sur les «kwassa-kwassa» qui «amènent du Comorien»

Une vidéo diffusée vendredi soir sur TMC montre le chef de l’Etat en train d’échanger avec des officiels, lors d’une visite la veille au Centre régional de surveillance et de sauvetage atlantique (Cross) d’Etel (Morbihan). L’un d’entre eux évoque différents types d’embarcations: «Il y a des tapouilles et des kwassa-kwassa». «Ah non, c’est à Mayotte le kwassa-kwassa», relève alors M. Macron. «Mais le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien, c’est différent», plaisante-t-il.

« Le kwassa-kwassa pêche peu ! Il amène du Comorien ! » #Quotidien pic.twitter.com/hXKRC2vWx9 — Quotidien (@Qofficiel) 2 juin 2017

Après un bref silence, il ajoute: «Les tapouilles, c’est les crevettiers».

Les kwassa-kwassa sont régulièrement utilisées par des migrants de l’archipel indépendant des Comores pour gagner Mayotte, devenu le 101e département français en 2011. Des décès sont à déplorer chaque année suite à des naufrages de ces frêles embarcations.

«Si Sarkozy président avait prononcé cette phrase face caméra, le tollé aurait été gigantesque. +Du+ comorien. 12 000 morts. Et là... insensé», a réagi l’ex-ministre écologiste Cécile Duflot, sur Twitter.

«Blague douteuse. Le 2 poids 2 mesures des journalistes. Si j’avais tenu ces propos ils auraient crié au +dérapage scandaleux, polémique+», a fait valoir sur Twitter la députée européenne LR Nadine Morano.

«Président du Groupe d’amitié France-Union des Comores de l’Assemblée nationale, j’invite Emmanuel Macron à régler les problèmes locaux plutôt qu’à en rire», a déclaré le député PS de Seine-Saint-Denis, Daniel Goldberg, sur le réseau social.

