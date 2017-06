Holsbeek (Brabant flamand): une histoire de «führer» pousse 3 élus communaux à ne plus siéger pour la N-VA

Trois des quatre conseillers communaux N-VA de Holsbeek, en Brabant flamand, ont décidé de prendre leurs distances par rapport au parti, et de désormais siéger en tant qu’indépendants, indique vendredi soir la télévision locale louvaniste ROB-tv. La décision a été prise pour dénoncer un courrier envoyé par Alex Verbinnen, président de la section locale du parti, dans lequel le terme de «führer» est notamment utilisé, explique Hilde Heens, qui fait partie des trois protestataires.

Le courrier incriminé avait été envoyé par Alex Verbinnen aux responsables de la plaine de jeux communale. Il y comparait le comportement d’un des animateurs de la plaine de jeux, âgé de 16 ans, à celui d’un «fürher», à la suite d’un incident entre ce jeune moniteur et un de ses enfants. «Dans la lettre, il qualifie le moniteur de ’führer’ et d’autoritaire, et menace la plaine de jeux de mesures drastiques. J’ai trouvé cela totalement inadéquat», a précise Hilde Heens à ROB-tv.

Durant une réunion consacrée à la question, trois conseillers communaux, Hilde Heens, Erik Clits et Staf Van Meensel, ont exigé la démission du président de la section locale, ainsi que des excuses officielles de sa part envers les responsables de la plaine de jeux. Des demandes qui n’ont pas eu de suite du côté de la direction locale N-VA. «J’ai donc décidé que je ne peux plus désormais représenter le parti au conseil communal», indique Hilde Heens, qui a par ailleurs entre-temps rendu sa carte de parti.

La N-VA fait partie, à Holsbeek, de l’opposition.