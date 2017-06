Ce vendredi soir, un Belge a remporté la somme de 153.873.716 euros en cochant les bons numéros. C’est le deuxième plus gros gain pour un Belge, après les 168 millions remportés en octobre 2016 par un Schaerbeekois

Il fallait cocher les chiffres 8, 10, 24, 33 et 42 et les étoiles 3 et 9.

Plus d’informations dans quelques minutes.