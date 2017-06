153.873.716 euros: l'incroyable jackpot remporté par un Belge ce vendredi soir à l'EuroMillions

La vie d’un Belge a radicalement changé ce vendredi soir ! Le tirage de l’EuroMillions a en effet vu un joueur belge remporter la cagnotte de plus de 153 millions d’euros. Il avait coché les bons numéros : les chiffres 8, 10, 24, 33 et 42 et les étoiles 3 et 9.

On ignore pour l’instant tout de cet heureux gagnant : où il a joué, qui il est et d’où il vient. La Loterie nationale attend qu’il se manifeste pour réclamer son gain, sauf s’il a joué en ligne sur la plate-forme de la Loterie.

La cagnotte de ce vendredi n’avait pourtant pas attiré la grande foule habituelle dans les bureaux de vente de tickets et sur e-lotto.be. Les mises avaient atteint 7,8 millions d’euros durant la journée, un score relativement moyen alors que pour des cagnottes de cette valeur, on peut atteindre les 10 millions de mises. Mais la chance a souri à un concitoyen…

Et décidément, la Belgique a du pot ces derniers temps puisqu’un Belge avait remporté 23,5 millions d’euros en février dernier à l’occasion de la Saint-Valentin.

En 2016, la Belgique avait aussi connu deux vainqueurs de grosses sommes : l’un était reparti avec 50 millions, puis un Schaerbeekois avait raflé 168 millions. C’était alors le plus gros gain jamais gagné par un Belge à l’EuroMillions, le jeu phare de la Loterie, qui a détrôné le Lotto auprès des joueurs.

Le record absolu plafonne à 190 millions d’euros, gagnés à deux reprises en 2012 et 2014 par un Anglais et un Portugais.

Le prochain tirage, prévu mardi, verra donc la cagnotte remise à 17 millions d’euros.