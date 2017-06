Décès d'André Mordant, l'ancien président de la FGTB: une vie de syndicalisme!

C’est là qu’il découvre le syndicalisme. A 29 ans, il est élu sur la liste ouvriers (CGSP-FGTB) au Comité de sécurité et d’hygiène de l’assistance publique de Liège et fait son entrée au bureau syndical.

En 1979, il décroche des mandats aux bureaux exécutifs régional, wallon et national du secteur des administrations locales et régionales de la CGSP, pour ensuite gravir les échelons un à un jusqu’au secrétariat général et à la présidence de la FGTB, postes qu’il occupe entre 2002 et 2006.

De ses combats syndicaux, on retient notamment son opposition à la directive Bolkenstein dont il est l’un des premiers à mesurer les dangers. En 2005, sous sa présidence, la FGTB rejette également à une courte majorité l’accord interprofessionnel négocié cette année-là entre partenaires sociaux. Une première dans l’histoire sociale belge.

Quelques jours avant sa retraite, André Mordant était revenu sur la dureté des négociations interprofessionnelles. «En Europe, le patronat a adopté un ton agressif et arrogant. Ils ont le bon sens, l’argent et la puissance et considèrent que les autres sont des imbéciles. Les bénéfices sont en hausse et les salaires stagnent. Le patronat ferait mieux de se reconsidérer et de mieux partager les richesses», avait-il notamment déclaré.

La FGTB a salué vendredi un «ardent défenseur des services publics, un grand syndicaliste et un humaniste.»

De son côté, l’administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), Pieter Timmermans, s’est dit «touché» par le départ d’une personne «qui a marqué l’histoire de la concertation sociale en Belgique au début des années 2000.» «J’ai moi-même eu l’occasion de siéger à ses côtés à la table du groupe des 10. Malgré des opinions parfois diamétralement opposées, nous avons toujours réussi à travailler de façon correcte et responsable», conclut M. Timmermans.

Les funérailles d’André Mordant auront lieu le mercredi 7 juin à 10h30 au cimetière de Sainte-Walburge (Liège).