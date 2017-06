Alerte trafic: une heure de pointe du soir difficile vendredi à la veille du long week-end de Pentecôte

Rédaction en ligne

Un trafic plus chargé qu’habituellement en raison du long week-end de Pentecôte et quelques incidents rendent l’heure de pointe particulièrement compliquée vendredi soir. C’est essentiellement autour de Bruxelles et d’Anvers que le trafic est dense mais les voies de circulation en direction de la Côte sont également chargées. On note au total plus de 210 kilomètres de files, précise Peter Bruyninckx, du Centre flamand de gestion du trafic.