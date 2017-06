Kums: «Retrouver les Diables grâce à Anderlecht»

De retour à Anderlecht après y avoir été formé, l’ancien Gantois Sven Kums assurait être content de retrouver un club où il n’avait pas réussi à faire son trou par le passé. « Je suis un peu nostalgique de retrouver Anderlecht. Avant, je n’étais pas prêt pour réussir ici. Maintenant, oui », a expliqué Sven Kums en conférence de presse.

« Il y avait plusieurs équipes intéressées, mais j’étais convaincu de vouloir revenir à Anderlecht. J’habite à cinq minutes du centre d’entraînement. J’ai dû faire un choix et je pense que c’est le meilleur pour ma carrière. Le fait qu’Anderlecht dispute la Ligue des Champions a joué. Et qui sait, de cette façon, je retrouverai peut-être les Diables rouges. »

Concernant La Gantoise, son ancien club, Sven Kums reconnaît que cette décision était difficile à prendre, de peur que celle-ci soit prise comme une trahison. « Cela a été très difficile pour moi. Mais finalement, je ne peux pas tout avoir dans la vie. Je devais trancher et j’espère que les gens à Gand savent que je n’oublierai jamais mon temps chez les Buffalos. »

Enfin, Sven Kums est revenu sur son passage à l’Udinese. « C’est vrai que j’attendais plus de mon aventure italienne », a-t-il reconnu. « A ma décharge le système de jeu de l’Udinese ne me convenait pas du tout. Je n’étais en outre pas aligné à ma meilleure place. Mais tout cela m’a aussi permis de progresser. Il ne faut pas voir que le négatif. J’ai un peu suivi Watford dont le jeu n’est pas non plus ma tasse de thé. Pour m’exprimer pleinement je dois évoluer au sein d’une équipe dominante et attractive...»