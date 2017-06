Météo: le week-end débute dans la chaleur et un risque d'orages pour se terminer avec des températures plus fraîches

Le week-end de Pentecôte se fera en deux temps au niveau météorologique: d’abord des averses et orages ce vendredi et des averses locales samedi, avant un temps plus sec dimanche et lundi, selon les prévisions de l’IRM.

Ainsi, il fera très chaud ce vendredi après-midi, avec des nuages cumuliformes qui éclateront par endroits en averses et orages et des maxima de 22 à 29 degrés. Ce soir et cette nuit, il y aura encore un risque d’averses et d’orages, mais en plus grand nombre et pouvant être intenses. Les minima oscilleront entre 14 et 17 degrés.

Demain samedi, la zone orageuse s’évacuera par le nord et l’est, suivi par quelques averses locales. Les maxima s’étaleront de 19 à 24 degrés. Une zone de pluie arrivera en fin de journée sur le pays et traînera en première partie de nuit, principalement sur la moitié sud-est.

Dimanche et lundi, il fera pratiquement sec avec des éclaircies puis davantage de nuages. Le temps sera en outre plus ensoleillé à la mer. Les maxima s’échelonneront entre 15 et 21 degrés.

Mardi, il fera venteux avec des averses et un risque d’orage et des températures allant jusqu’à 19 degrés.