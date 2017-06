Charles Michel est devenu la risée du web suite à sa réaction lors du départ des 20 kms de Bruxelles

L’affaire fait grand bruit en Belgique mais aussi dans le reste du monde… Charles Michel a subi dimanche un dommage auditif lors du coup d’envoi des 20 kilomètres de Bruxelles, tiré par la princesse Astrid. Depuis, il est atteint d’une surdité partielle à l’oreille gauche et d’acouphènes. La sœur du Roi a tiré au moment de l’explication du compte à rebours et non lors de son énonciation officielle. Les personnes qui l’entouraient ne s’attendaient donc pas à la déflagration et n’ont pas pris le temps de s’éloigner.

En raison des sifflements aigus très contraignants, le Premier ministre a dû se rendre chez un spécialiste à deux reprises.

« Nous avons informé la population de l’état de santé de Charles Michel car il devait renoncer à une activité publique au Parlement mardi matin suite à un examen médical. Il a aujourd’hui repris normalement son agenda, nous ne communiquerons donc plus sur le sujet. C’est privé, il faut préserver son intimité », explique Frédéric Cauderlier, son porte-parole. « Je peux juste vous dire qu’il poursuit son traitement. »

Entre humour et moquerie

Les photographies prises au départ des 20 kilomètres de Bruxelles font depuis plusieurs jours le buzz un peu partout dans le monde. On y voit le politicien grimacer au moment de la déflagration royale, manifestement très incommodé par le bruit et le souffle du tir. Cette tête, qui prête à sourire, a très rapidement fait le tour des médias belges, européens et même mondiaux. Charles Michel est devenu ainsi la risée des internautes en Chine, en Inde, en Russie, aux États-Unis, au Sri Lanka ou encore au Kazakhstan.

Ce buzz est maintenant repris par les réseaux sociaux. Les clichés originaux sont mis à toutes les sauces par de nombreux internautes. Tantôt acteur du film d’horreur «Shining», tantôt enguirlandé par le capitaine Haddock, Charles Michel fait aujourd’hui les beaux jours d’Internet.

Certains blagueurs annoncent de nouveaux détournements dans les prochains jours…

Petit florilège

1. Alien vs. Michel Predator.

2. Bart De Wever rappelle à Charles Michel qu’il le garde toujours à l’œil.

Retrouvez tous les détournements sur notre édition digitale.