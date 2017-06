Fusillade de Sclessin: voici le portrait-robot d'un suspect!

Le mercredi 3 mai, vers 22h45, Rino Sorce et son employé quittent l’établissement « Grande Fratello », situé rue Ernest Solvay à Sclessin.

Alors qu’ils se trouvent dans la rue, un véhicule passe à hauteur des deux hommes. Des coups de feu sont tirés dans leur direction. Le gérant, Rino Sorce (dont le vrai prénom est Baldassare), succombera à ses blessures et son employé sera légèrement blessé.

Quelques jours avant les faits, un véhicule suspect a été remarqué dans le quartier. Il s’agit d’une petite voiture de couleur noire dans laquelle se trouvaient deux individus. Le véhicule a stationné devant l’immeuble de la FGTB, situé au coin de la rue Île-Coune et rue Ernest Solvay.

Un portrait-robot du conducteur a pu être réalisé. Il s’agit d’un homme âgé entre 45 et 50 ans et de corpulence forte. Il a le teint mat, les yeux foncés, les cheveux noirs rasés et d’épais sourcils foncés. Il porte une barbe et a une cicatrice sur la joue gauche.

Si vous reconnaissez cet individu, si vous avez remarqué des agissements suspects à proximité des lieux du fait ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

La discrétion est assurée

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu