Une proposition revue à la baisse: la Fédération veut imposer les mêmes primes de 2018 à 2022 aux Diables rouges

C’est ce vendredi, à 11h, lors d’un entraînement à huis clos à Tubize, que les Diables rouges débuteront leur préparation pour le match amical face à la République tchèque (5 juin) et le déplacement en Estonie (9 juin), qualificatif pour la Coupe du Monde 2018.

En marge du rassemblement, Koen De Brabander, le nouveau secrétaire général de l’Union belge, a tenu son grand oral devant les médias. Il a défendu son projet mais a été rattrapé par l’actualité autour de la sélection nationale, et notamment le problème des primes qui empoisonnent les relations entre les joueurs et la nouvelle direction arrivée au pouvoir dans la foulée de l’Euro français. « Ce jeudi, nous ferons aux joueurs une proposition qui prend en compte leurs attentes et qui couvrira trois tournois (la Coupe du Monde 2018, l’Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022). Les primes seront liées aux revenus générés par les tournois, et qui différent donc entre un Euro et une Coupe du Monde. » Cette proposition sera transmise à Eden Hazard et Jan Vertonghen, les deux représentants des joueurs, et sera vraisemblablement réduite par rapport à l’accord conclu sous Steven Martens, qui redistribuait en primes 60 % des revenus d’un tournoi, et qui portait jusqu’à la Coupe du Monde 2018 incluse.

