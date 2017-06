Rebondissement dans l'enquête sur le meurtre de Sofie, retrouvée morte sur une plage de Knokke en janvier

Plus de quatre mois après le meurtre de la jeune Sofie Muylle à Knokke, l’enquête a pris un nouveau tournant ce jeudi. Alors que le mystérieux homme « à la veste bleue » est toujours recherché activement, celui-ci aurait été vu… un mois plus tard, dans le cadre d’une autre agression.

Les enquêteurs qui cherchent à déterminer qui a tué Sofie Muylle, cette jeune femme de 27 ans retrouvée morte le 22 janvier dernier sur une plage de Knokke alors qu’elle était en séjour avec son petit copain, tentent toujours de déterminer qui est cet homme « à la veste bleue », qui apparait à de nombreuses reprises sur les caméras de surveillance et dont le comportement fait de lui le principal suspect. Seulement voilà, malgré un appel à témoins, l’homme est toujours en fuite.

Mais une nouvelle piste a vu le jour. Ou du moins, un nouvel élément entre en compte : ce jeudi, le parquet d’Anvers a diffusé un avis de recherche concernant un homme qui a une veste similaire à celle du suspect. Est-ce la même veste ? Est-ce le même homme ? Ces questions restent sans réponse jusqu’à présent, mais le profil des deux individus est relativement similaire, peut-on lire sur le Nieuwsblad et il n’est pas impossible que l’assassin de Sofie Muylle soit cet homme.

Le deuxième homme est recherché pour avoir agressé une dame de 66 ans à Anvers, le 21 février dernier. Voici l’avis de recherche :

La police et la justice cherchent à identifier un homme qui a volé une femme dans le centre d’Anvers le mardi 21 février 2017. La victime, une dame âgée de 66 ans, revenait accompagnée de ses deux petits-enfants à son domicile situé Grote Pieter Potstraat.

Arrivée dans le hall d’entrée de l’immeuble, la femme a été accostée par un individu qui a proposé son aide pour enlever les patins à roulettes des petits-enfants. La dame a refusé mais il a tout de même poursuivi sa démarche. Ensuite, il a proposé des chaussettes à vendre et, une nouvelle fois, la dame a refusé.

L’homme l’a alors agrippée et a arraché les chaînes qu’elle portait au cou, une chaîne munie d’un pendentif en forme de violon et une autre avec un pendule orange. L’homme a ensuite pris la fuite et s’est encore battu avec un témoin qui était là par hasard.

Le suspect a été filmé par les caméras de surveillance. Il est maigre et mesure approximativement 1m75. Il a les cheveux courts et foncés. Il portait une veste doudoune bleue et un pantalon foncé.

Il s’exprime en néerlandais avec un accent étranger. Si vous reconnaissez cet individu, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Publié le 31/05/2017 à la requête du parquet d’Anvers. Témoignages Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.