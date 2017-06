Météo: des orages arrivent après une journée chaude

Le début de journée se fera sous le soleil vendredi, avant une augmentation de la nébulosité accompagnée d’averses par endroits l’après midi, et plus particulièrement dans la moitié sud, voire d’orages, annonce l’IRM.

Le vent sera faible et variable, devenant modéré de nord à nord -est au littoral durant l’après -midi. Les maxima atteindront quelque 22 degrés en Hautes Fagnes, 24 degrés à la mer, 26 à 27 degrés dans le centre et 29 degrés en Campine.

Vendredi en soirée, des averses orageuses seront encore possibles dans certaines régions alors qu’ailleurs le temps sera sec avec des éclaircies. Durant la nuit, la nébulosité se renforcera à partir de l’ouest, avec l’approche d’une zone de pluie et d’averses. Le risque d’orage persistera. Les minima se situeront entre 14 et 18 degrés, sous un vent faible et variable.

Samedi, il fera encore nuageux mais le risque de précipitation se dissipera progressivement. Le mercure baissera légèrement pour se situer autour des 19 à 24 degrés.

Dimanche, le temps restera sec avec des maxima de l’ordre de 21 ou 22 degrés dans le centre.