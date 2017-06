Trump téléphone à plusieurs chefs d'Etat pour les rassurer et leur dire que les Etats-Unis seraient «le pays le plus propre au monde»

Le milliardaire a tenu à expliquer, à la Chancelière allemande Angela Merkel, au président français Emmanuel Macron, au Premier ministre canadien Justin Trudeau et à la Première ministre du Royaume-Uni Theresa May, que les Etats-Unis resteraient attachés à des efforts sérieux pour protéger l’environnement.

Selon la communication de la Maison Blanche, Trump a voulu expliquer sa décision, promettant aux quatre autres leaders mondiaux que, sous son administrations, les Etats-Unis seraient «le pays le plus propre et le plus respectueux de l’environnement au monde». Une affirmation qui apparait contradictoire par rapport au discours qu’il a tenu plus tôt dans la journée dans la roseraie de la Maison Blanche, même s’il est attendu que les émissions de gaz à effet de serre des Etats-Unis vont continuer à baisser.

Donald Trump a d’ailleurs souligné que son pays avait un passé probant en matières de réduction des émissions nocives et de développement de technologies propres, selon Washington.

L’accord de Paris avait été conclu en décembre 2015 en présence notamment de son prédécesseur Barack Obama, à l’issue de la COP21. Le 22 avril, le président français François Hollande avait ensuite été le tout premier à signer, officiellement, le document. La ratification de l’accord parmi les dizaines de parties avait suivi progressivement (elle est toujours en cours), les Etats-Unis le ratifiant officiellement le 3 septembre 2016, en même temps que la Chine.