Souvenez-vous, l'été... 1976 et ses restrictions

Votre citerne d’eau est vide ou presque. Le niveau actuel des cours d’eau est comparable à celui d’un 1er… juillet. Normal, depuis juillet 2016, on a connu un déficit de précipitations de 274,4 litres/m2. Soit 35% de moins que la normale. Si cela continue, on risque de revivre la situation de l’été 1976.

> Découvrez les conséquences de cette sècheresse dans notre édition digitale

La Société Wallonne des Eaux ne peut que confirmer la situation générale du déficit de la pluviosité, même si on annonce un peu de pluie pour ces prochains jours. «La situation perdure depuis 6 mois. On pourrait même dire depuis juillet dernier, s’il n’y avait eu un épisode plus pluvieux en novembre», résume son porte-parole. Nous avons fait les comptes, en nous basant sur les précipitations tombées sur l’observatoire de l’IRM à Uccle. Entre le 1 er juillet 2016 et le 31 mai 2017, 506,7 litres au mètre carré ont été récoltés. Or, la normale pour cette période est de 781 litres.

Le déficit est donc de 274,4 litres, soit 35% de moins que la normale! Le printemps météorologique qui vient de se terminer a été le 5 e printemps le plus sec depuis 1981.

Et l’hiver que nous avons connu était le 2 e le plus sec. Cela préoccupe la SWDE. «Notre vigilance est accrue depuis le début du mois de mai. On surveille surtout l’évolution des petits captages de surface, les nappes peu profondes, comme dans la province de Luxembourg». Là, on peut déjà parler de sécheresse -NDLR: il y a d’ailleurs des restrictions à Libin et Manhay - et d’une situation qui rappelle celle vécue durant l’été 1976. «Une année où nous avions imposé des restrictions car il y avait eu une canicule lors des deux premières semaines de juillet. Depuis, il n’y avait plus jamais eu de restrictions de la SWDE».

Le problème, c’est que la SWDE ne peut pas savoir aujourd’hui si on aura une même canicule cet été. «On a élaboré une stratégie au cas où il manquerait de l’eau. On est en mesure aujourd’hui de maintenir le service dans son intégralité… mais il y a quand même des limites».

> Découvrez les conséquences de cette sècheresse dans notre édition digitale