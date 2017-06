Un jour à Charleroi: la ville vue des yeux d'une touriste

Rédaction en ligne

Française et en Belgique depuis peu, je n’avais jamais mis les pieds à Charleroi avant ce mardi 30 mai. Cependant, j’avais déjà entendu un paquet d’adjectifs sur cette ville… « Moche », était sûrement celui qui revenait le plus souvent. Après une journée à arpenter des rues colorées et à m’aventurer le long du rivage Providence, je me suis fait ma propre idée sur la question.