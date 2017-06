Insolite à Couvin: la voiture termine dans la boulangerie

« On a entendu un gros boum et on a vu la voiture dans la façade », témoigne l’employée qui travaillait dans la boulangerie ce jeudi matin.

En effet, une voiture a terminé dans la façade de « l’Atelier », une boulangerie-pâtisserie située au Faubourg de la Ville à Couvin.

> Découvrez plus de photos ainsi que le témoignage des propriétaires sur notre édition digitale de La Nouvelle Gazette.