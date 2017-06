Une journée d'action syndicale aura lieu dans le secteur de l'horeca le 7 juin

Les syndicats estiment que les négociations sectorielles dans l’horeca piétinent. Ils réclament la marge convenue pour une augmentation salariale. Ce revirement des employeurs adjoint aux refus d’accéder à toute revendication qui pourrait coûter de l’argent est jugé inacceptable par les syndicats. Ces derniers refusent d’entendre l’argument avancé dans les rangs du patronat, selon lequel le secteur serait malade.

Les négociations de jeudi matin n’ont pas été concluantes sur la marge, mais une porte a été entrouverte. Les représentants patronaux vont demander un mandat à leurs membres. Une prochaine réunion aura lieu aux alentours du 20 juin.

Plan d’action

L’action du 7 juin est couverte par un préavis qui est toujours en cours. Elle est d’abord en lien avec les plaidoyers qui auront lieu mercredi prochain devant la Cour constitutionnelle concernant les flexijobs et les dispositions légales qui permettent de payer les heures supplémentaires en brut, sans cotisation ni précompte payés par l’employeur.

Etant donné l’issue de la réunion de jeudi matin, les syndicats n’appellent pas à des actions en lien avec les négociations, mais les travailleurs sont couverts s’ils en organisent. «On doit donner une chance maximale aux négociations, surtout que les patrons essaient d’obtenir un mandat plus large», assure Frans Dirix. «Mais, il n’y a pas de paix sociale dans le secteur depuis le 1er janvier et on ne va pas empêcher les travailleurs de faire l’une ou l’autre action en parallèle. Les travailleurs veulent une enveloppe à disposition et donc il en sera question. Les organisations syndicales ont un plan d’action préparé, mais pour l’instant elles ne le sortent pas pour laisser une chance aux négociations». Les modalités de l’action prévue sont attendues.

Grève dans les Ibis

Plus localement, des travailleurs des hôtels Ibis à Bruxelles ont débrayé spontanément mardi pour dénoncer le non-respect des lois en matière de droit du travail et des heures supplémentaires non payées, alors que des négociations étaient en cours. L’Ibis de Zaventem en arrêt pendant plusieurs heures a été plus particulièrement touché, suivi par celui de la gare du Midi. «On est dans une poudrière, car pendant la crise, les employeurs ont demandé beaucoup aux employés et ils sont aujourd’hui épuisés», commente Christian Bouchat. «Les travailleurs à Bruxelles ont souffert des attentats, puisqu’ils ont été nombreux à être mis au chômage économique. Ils ont perdu beaucoup d’argent et ils sont demandeurs d’une amélioration de leur pouvoir d’achat, ce qui leur est refusé. Les travailleurs savent aussi que le secteur va mieux aujourd’hui».