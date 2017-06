Météo: soleil et chaleur avant le retour des orages vendredi après-midi

Ce soir, les nuages formés durant la journée disparaîtront et nous connaîtrons une nuit peu nuageuse à sereine. Les minima oscilleront entre 11 et 13 degrés en Ardenne, et entre 14 et localement 17 degrés en plaine. Le vent deviendra variable et généralement faible.

Vendredi, la journée débutera à nouveau sous le soleil. Mais l’atmosphère deviendra instable et des nuages cumuliformes se développeront durant l’après -midi et en soirée. Ces nuages finiront par donner des averses dans l’intérieur du pays, et plus particulièrement sur la moitié sud. Ces averses pourront localement s’accompagner d’orages. Le temps pourrait malgré tout rester sec dans l’extrême ouest du pays. Les maxima varieront entre 22 degrés en Hautes Fagnes et 28 degrés en Campine, avec des valeurs proches de 24 degrés à la mer et de 26 degrés dans le centre. Vendredi soir, certaines régions auront encore à subir des averses éventuellement orageuses, mais le temps redeviendra provisoirement sec durant la nuit.

Samedi, les nuages seront bien présents dans l’ensemble. Des averses éventuellement accompagnées d’un orage sont prévues dans l’est du pays. Ailleurs, il ne s’agira que de quelques averses localisées. En cours de journée, le temps deviendra partout légèrement variable avec éventuellement une dernière averse et davantage d’éclaircies, principalement sur l’ouest. Les maxima seront compris entre des valeurs proches de 19 degrés à la côte ou en Ardenne et 21 à 23 degrés ailleurs. Le vent faible deviendra partout modéré de secteur ouest. En début de journée, il soufflera du sud -ouest dans la partie est du pays.

Dimanche, le temps restera sec sous un ciel partiellement nuageux. Le vent sera faible ou modéré de secteur ouest à nord -ouest. Les maxima dépasseront légèrement la barre des 20 degrés dans le centre.

Lundi, la nébulosité sera abondante mais le temps pratiquement sec. Cela reste à confirmer car des zones de précipitations assez actives restent relativement proches de notre pays. Les maxima pourront atteindre 21 degrés.