Bonne nouvelle pour les fans de Carapils: tout va rentrer dans l'ordre, l'origine du problème enfin connue

Bonne nouvelle pour les amateurs de Carapils ! La bière sera à nouveau disponible dès la semaine prochaine dans les magasins Colruyt et il n’y a plus de risque de pénurie. Contrairement à l’enseigne, la brasserie qui produit la Cara n’a rien à cacher.

Dans certains Colruyt ou Okay, la Cara n’était déjà plus disponible. Mais cette situation va rentrer dans l’ordre. Si Colruyt a tenu à rester discret sur l’origine du problème au niveau de la chaîne de production, le patron de la Brasserie Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, a lui été très transparent : « Il y a en effet un problème, mais tout va vite rentrer dans l’ordre », explique-t-il. « La demande de Carapils a fortement augmenté ces dernières semaines. Elle a doublé, notamment grâce au beau temps, et ce n’est pas la production de la bière qui pose problème ».

En effet, selon André Pecqeur, c’est au niveau de l’emballage et du transport que la société rencontre des soucis : « Mais cela ne va pas durer et tous les problèmes seront résolus la semaine prochaine ». Du côté de chez Colruyt, on avance la date du 12 juin pour évoquer un retour à la normale.

Bonne nouvelle, donc !