Foot: Zoran Bojovic futur coach de l'UR Namur? C'est possible

Selon nos informations, deux candidats sont dans les cartons de la direction. Le premier est Vincent Pingaut, le T2, mais dont les dirigeants ne veulent pas se séparer en cas de mauvais résultats. Le second est Zoran Bojovic. Ancien de la maison, le Jambois a été contacté. « C’est vrai, mais j’attends une discussion plus profonde avec la direction », explique le Monténégrin. « Namur est le club de mon cœur et je ne suis pas là pour l’argent contrairement à d’autres. Je suis prêt à écouter mais il me faut un défi et des ambitions, que ce soit en D3 Amateurs ou en P1. »