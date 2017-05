Ligue des Champions: le Club Bruges connaît ses 5 adversaires potentiels au troisième tour préliminaire

Le Club Bruges connaît ses cinq adversaires potentiels au troisième et avant-dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions de football pour la saison prochaine. L’AEK Athènes est venu s’ajouter aux quatre clubs déjà connu.

Vice-champions de Belgique, les Brugeois seront têtes de série lors du tirage au sort le 14 juillet et pourront se retrouver face soit au Steaua Bucarest, vice-champion de Roumanie, au Young Boys de Berne, 2e en Suisse, à Basaksehir, 2e en Turquie, à l’OGC Nice, 3e en France ou, donc, à l’AEK Athènes, vice-champion de Grèce.

Les rencontres seront jouées le 25 ou 26 juillet pour l’aller et le 1 ou 2 août pour le retour. Si le Club Bruges venait à passer ce premier obstacle, il pourrait rencontrer au 4e et dernier tour des clubs comme Séville, Naples, Liverpool ou deux autres clubs mieux classés issus du troisième tour (comme le Dynamo Kiev, Ajax ou le CSKA Moscou). Si les Brugeois étaient battus, ils seront reversés au quatrième et dernier tour préliminaire pour l’Europa League cette fois.

Anderlecht, champion de Belgique, est lui directement qualifié pour la phase de poules de la Ligue des Champions et connaîtra les trois adversaires de son groupe le 24 août lors du tirage au sort.

Zulte Waregem, vainqueur de la Coupe est lui qualifié pour la phase de poules de l’Europa League alors que La Gantoise et Ostende, vainqueur en barrage de Genk (3-1) mercredi soir, joueront le 3e tour préliminaire pour l’Europa League.