La Cara Pils: 40 ans d'amour avec les Belges grâce à un prix plancher

La pénurie de Cara Pils qui touche notre pays depuis lundi met en lumière le lien qui unit de nombreux Belges à cette bière blonde parfois critiquée. Depuis plus de 40 ans, elle fait en tout cas les beaux jours de Colruyt puisque c’est un produit phare de l’enseigne, sans que celle-ci n’ait jamais dû faire de publicité pour faire la promo de la pils…

Jean-Luc et Frédéric sont amateurs de Cara Pils.

Le prix est l’argument massue de la Cara Pils. La bière est devenue la star des baptêmes d’étudiants et des fêtes très arrosées chez les jeunes et les milieux populaires. Sa fabrication, à Saint-Omer, prend 2 semaines nous a-t-on indiqué. « Or, il faut 8 à 10 semaines pour fabriquer une bière de façon traditionnelle ».

Et son goût? Reportage dans notre édition digitale !