Un vol de Malaysia Airlines contraint d'atterrir à Melbourne après qu'un homme saoul a crié: "Je vais tout faire sauter"

«Ce n’est pas un détournement. Un passager perturbateur a essayé de rentrer dans la cabine de pilotage», a indiqué Abdul Aziz bin Kaprawi. «Le passager, de nationalité srilankaise, a affirmé qu’il détenait une bombe. Ce n’était pas une bombe, mais un rechargeur de batteries».

Malaysia Airlines flight #MH128 has returned to Melbourne after a passenger tried to enter the cockpit shortly claiming he has explosives. pic.twitter.com/6PPTLgW1Qd — Brendan Grainger (@S118869) 31 mai 2017

L’homme visiblement imbibé d’alcool s’est dirigé vers la cabine de pilotage et a agressé une hôtesse de l’air quelques minutes après le décollage avant de crier: «Je vais faire exploser cet avion».

Le passager a été rapidement maîtrisé par l’équipage et arrêté ensuite par la police australienne à Melbourne. «Tout le monde à bord est sain et sauf», a précisé le vice-ministre. Le passager srilankais «a été menotté et débarqué par des agents de sécurité australiens».

#MH128 guy drunk. In plastic cuffs. Looks like the SWAT team was despatched to the flight @MAS pic.twitter.com/FL5TqTEGR3 — saroki (@saroki19) 31 mai 2017

La compagnie malaisienne a publié un communiqué pour indiquer que le vol MH128 a atterri à l’aéroport de Melbourne à 23.41 locales.