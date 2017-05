Montignies-sur-Sambre: un braqueur tire dans une librairie et repart bredouille

Un malfrat a tenté de braquer une librairie de Montignies-sur-Sambre (Charleroi) mercredi en fin d’après-midi. Muni d’une arme de poing, l’auteur a tiré un coup de feu dans le commerce mais a dû prendre la fuite vu la résistance du libraire. On ne déplore pas de blessé.

Une tentative de vol avec violence a été commise, mercredi vers 17 heures, dans une librairie de la Grand Rue à Montignies-sur-Sambre, indique la police locale de Charleroi.

Un auteur muni d’une arme de poing et le visage masqué a fait irruption dans l’établissement et a réclamé la caisse. Afin d’appuyer ses dires, le truand a tiré un coup de feu en l’air. Cela n’a toutefois pas impressionné le libraire qui a pu mettre l’individu en fuite et qui l’a même poursuivi dans la rue.

Le malfrat a finalement réussi à prendre la fuite sur un cyclomoteur qu’il avait stationné à proximité.

Avertie des faits, la police locale de Charleroi s’est rendue sur place et a ouvert une enquête.