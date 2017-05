Plus de 12 millions d'euros dégagés pour l'aide alimentaire en 2017

Le conseil des ministres a approuvé l’achat de denrées alimentaires pour un montant de 12,5 millions d’euros pour l’année 2017 dans le cadre du programme d’aide alimentaire européenne, a annoncé le ministre de l’Intégration sociale Willy Borsus, mercredi, lors de la visite de l’ASBL Entraide et Culture à Bruxelles. Chaque année, plus de 280.000 personnes ont recours à l’aide alimentaire en Belgique.

Entraide et Culture est une ASBL fondée en 1983 qui distribue des colis de nourriture gratuite à environ 220 familles démunies par semaine dans ses locaux de Forest, à deux pas de la gare du Midi.

«Des familles nombreuses de parfois huit ou neuf personnes viennent nous voir, des primo-arrivants, des SDF, mais aussi des familles monoparentales, de plus en plus de travailleurs pauvres et des gens vivant avec un très petit chômage», explique Rachid Azmani, coordinateur de l’aide alimentaire pour l’ASBL. «On retrouve parmi eux une majorité de femmes et beaucoup d’enfants.»

Les aliments distribués proviennent de supermarchés, de boulangeries et d’autres commerces qui offrent leurs invendus. Une autre partie provient de la banque alimentaire.

Pour l’année 2017, 12,5 millions d’euros seront consacrés à l’achat de produits tels que du lait, des pâtes, du riz, des conserves ou de l’huile d’olive, grâce au Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), comme vient de l’approuver le gouvernement fédéral. En tout, la Belgique dispose de 73,8 millions d’euros pour la période 2014-2018, couplés à un cofinancement de minimum 15% de l’Etat.

«L’aide alimentaire est une priorité absolue. Il est inacceptable que des personnes aient des difficultés pour se nourrir», a indiqué Willy Borsus lors de la visite d’Entraide et Culture. «Une solidarité immédiate est nécessaire, ainsi qu’une démarche de soutien et d’intégration socio-professionnelle.»

(Photos Reporters)