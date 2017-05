Goffin après son succès face à Stakhovsky à Roland-Garros: "Pour l'instant, tout va bien"

« Je suis là où je veux être. Pour l’instant, tout va bien ». David Goffin (ATP 12) se veut satisfait de son début de tournoi à Roland Garros, où il s’est qualifié sans trop de difficultés pour le troisième tour, mercredi, à la suite d’une victoire 6-2, 6-4, 3-6 et 6-3 sur le court nº2 contre l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky (ATP 123), issu des qualifications.

« J’ai disputé deux bons matches et je suis à nouveau au troisième tour ici à Roland-Garros. C’est un bon début. J’ai perdu un set, mais il y a eu une belle réaction. J’ai mis le petit coup d’accélérateur au début du quatrième set et cela a payé. Je suis bien, physiquement et mentalement. Je me suis fait breaker une seule fois dans le match en ratant une volée facile et un smash après rebond facile. Dans l’ensemble, j’étais assez solide dans mes jeux de service, même à la fin pour terminer, presque encore 2 aces, c’est positif ».

Vendredi, pour une place en huitièmes de finale, David Goffin sera opposé à l’Argentin Horacio Zeballos (ATP 65). Le Sud-Américain, 32 ans se retrouve pour la première fois au troisième tour à Paris après avoir terrassé le géant Croate Ivo Karlovic (ATP 24) 7-6 (7/5), 7-6 (7/5) et 6-3.

« Zeballos, c’est un gaucher qui l’air de rien fait une bonne saison sur terre battue », poursuivit le numéro 1 belge, qui l’a déjà battu à quatre reprises dans sa carrière. « Je pense qu’il est en confiance. Il a fait un bon premier tour contre Mannarino et il avait les armes pour battre Karlovic. Ce n’est jamais facile de jouer un gaucher sur terre battue qui sert pas mal du tout, qui a un très bon revers, un revers à une main très beau, très propre. Il faudra que je le fasse courir, parce que quand il a le temps d’envoyer des bonnes frappes en revers, il est très dangereux ».