Il frappe sa compagne et la séquestre à leur domicile à Liège

La scène s’est déroulée mardi en fin de journée, au domicile du couple à Liège, à la suite d’une dispute qui concernait, semble-t-il, des chaussettes trop petites. Le jeune homme, âgé de 21 ans, s’est énervé et a jeté sa compagne au sol. Il s’est ensuite jeté sur elle alors qu’elle était par terre. Il lui a donné plusieurs gifles et lui a même craché dessus. Le tout en lui reprochant d’avoir gâché son Ramadan. L’individu s’est ensuite emparé de divers objets appartenant à sa compagne, comme la carte SIM de son téléphone portable afin de l’empêcher d’appeler à l’aide, puis il a quitté les lieux en l’enfermant au domicile. La jeune femme a malgré tout réussi à alerter sa mère par Internet et celle-ci a prévenu le propriétaire de l’immeuble pour qu’il se rende sur place et ainsi délivrer sa fille.

Les coups que la jeune femme a reçus ont été attestés par diverses blessures au visage. Plus tard dans la soirée, l’individu s’est rendu au poste de police. Il ne semblait pas comprendre ce qui lui était reproché et a minimisé les faits.

Mercredi, il a été déféré au parquet de Liège.