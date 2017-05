Châtelet: la jeune femme accidentée lors de l'accident sur le R3 est décédée

L’automobiliste circulait sur le R3 dans le sens Heppignies-Gouy lorsqu’elle a perdu le contrôle de sa Ford Fiesta pour une raison encore indéterminée.

Selon les secours, sa voiture a percuté violemment le rail central ainsi qu’un pilier de poteau en béton. Sous le choc, le moteur a été arraché et de nombreux débris ont été projetés sur l’autoroute.

Avertis des faits, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur place et ont mis près d’une heure à dégager la jeune femme, née en 1992 et originaire de Châtelineau. Prise en charge par les secours, la victime a été emmenée dans un état critique à l’hôpital où elle est décédée plus tard.

L’accident a par ailleurs créé des embouteillages de deux kilomètres dans les deux sens.