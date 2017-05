Nouvelle révélation sur la mort de Lady Diana: le véhicule dans lequel elle se trouvait était une «épave» (vidéo)

Le 31 août 1997, Lady Diana décédait à la suite d’un accident de voiture à Paris. Poursuivie par des paparazzis, la Mercedes conduite par un chauffeur du Ritz s’est engagée à grande vitesse dans le tunnel de l’Alma. Le véhicule a ensuite percuté un pylône de ce tunnel dans un choc violent. C’est deux heures après l’accident que Lady Diana est décédée des suites de ses blessures.

Invité de RTL France ce mardi 30 mai, Pascal Rostain, journaliste et co-auteur du livre Qui a tué Diana ? a fait de nouvelles révélations fracassantes. Selon lui, la Mercedes du Ritz dans laquelle se trouvait la princesse était une véritable épave, l’accident était inévitable.

Ce véhicule a été volé et a été gravement accidenté par des malfrats quelques années auparavant. L’ancien propriétaire a été complètement remboursé par son assurance qui qualifiait le véhicule « d’épave ». Une voiture qui était donc destinée à la casse, jusqu’au moment où un garagiste a décidé d’en faire autrement. Il a entièrement réparé le véhicule et l’a ensuite vendu à une société de location. Société de location qui travaillait justement avec le Ritz, où Lady Diana séjournait lors de son accident fatal.

Pascal Rostaing raconte sur RTl : « Cette voiture du Ritz était une épave, elle n’aurait jamais dû revenir sur les routes. Elle a été accidentée une première fois, a fait plusieurs tonneaux, avant de partir à la destruction, où l’autorisation a été obtenue d’en refaire un véhicule ».

Deux mois avant le drame, un employé qui conduisait cette voiture depuis un an aurait avoué au directeur du Ritz : « Il faut balancer cette bagnole. Au-delà de 60 km/h, cette bagnole, on ne la tient pas ». Une déclaration qui met donc en cause l’ancien directeur du Ritz, Mohamed Al-Fayed, qui n’est autre que le père de Dodi Al-Fayed, le compagnon de l’époque de Lady Diana.

Les journalistes auteurs du livre Qui a tué Diana ? n’essaye pas de dédouaner le chauffeur responsable de l’accident qui avait 1,82g/l d’alcool dans le sang. Mais ils veulent aussi prouver que le Ritz tient sa part de responsabilité dans ce drame du 31 août 1997 qui a plongé le Royaume-Uni dans le deuil.