Roland-Garros: Flipkens éliminée par Stosur (2-6, 6-7)

Kirsten Flipkens (WTA 87) s’était qualifiée lundi pour le deuxième tour à Roland-Garros. La Campinoise de 31 ans avait pris la mesure de la Luxembourgeoise Mandy Minella (WTA 70) sur le score de 6-3, 6-3 après 1h33 de jeu.

Ce mercredi, la situation s’est compliquée face à l’Australienne Samantha Stosur (WTA 22/N.23). Malgré un bon début, la Belge a craqué et s’est inclinée sur le score sans appel de 2-6.

La seconde manche était nettement plus serrée. Un tie-break a été nécessaire pour départager les deux joueuses. Et c’est l’Australienne qui s’est montrée la plus réaliste en s’imposant (6-8). De quoi remporter ce match (2-6, 6-7).