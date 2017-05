Météo: du soleil pour commencer la journée, suivi de nuages dans l'après-midi

La journée débutera avec de larges éclaircies. Après midi, le ciel deviendra temporairement nuageux avec par endroits quelques faibles pluies ou ondées, principalement dans le nord du pays.

Les maxima se situeront autour de 18 ou 19 degrés à la côte ou en Haute Ardenne et 21 à 24 degrés ailleurs. Le vent sera faible et plus tard modéré d’ouest, s’orientant au secteur nord. En cours de soirée, les nuages seront moins nombreux puis durant la nuit de mercredi à jeudi, le ciel deviendra pratiquement serein. Les minima seront de 8 à 13 degrés et le vent sera faible d’est à nord-est.

Demain jeudi, nous connaîtrons une belle journée sèche et souvent ensoleillée, avec parfois dans l'après-midi quelques nuages de beau temps. Les maxima varieront dans l'intérieur du pays entre 23 degrés en Hautes-Fagnes et 27 degrés en Lorraine, avec des valeurs proches de 25 degrés dans le centre. À la mer, sous l'influence de la brise, les températures ne devraient pas dépasser les 20 degrés. Le vent sera faible d'est à nord-est, et faible à modéré de nord-est à la côte.