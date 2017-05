Des handicapés du "Part'Age" refoulés à l'entrée de Plopsaqua: le directeur du parc s'excuse et fait un geste

Inacceptable pour la direction de l’ASBL qui a envoyé un courrier au directeur du parc. Le directeur du parc aquatique a réagi à la polémique.

La direction de l’ASBL a tenu à dénoncer les faits et parle d’excès de zèle et de discrimination. Depuis, la polémique a enflé. Le directeur du parc a également réagi et a décidé de faire un beau geste pour ces personnes.

«Nous n’avons refusé personne. Nous appliquons depuis des années une procédure lors de laquelle nous demandons de présenter une attestation médicale. Les membres de notre personnel ne sont pas des médecins, et ce n’est pas toujours visuellement évident que quelqu’un a un handicap», se défend Jolien De Tender, porte-parole de Plopsa. Si le groupe avait réservé, le parc l’aurait alerté sur cette procédure, ajoute-t-elle aussi.

«Nous avons seulement pu proposer un tarif de groupe. C’est un malheureux incident, surtout que nous n’avions jusqu’alors jamais eu de problèmes avec cette méthode. Nous l’appliquons d’ailleurs dans tous nos parcs. Nous avons invité le groupe à revenir.»