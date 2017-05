Martinez évoque ses choix

Radja Nainggolan n’a pas été sanctionné suite à son alcootest positif après Belgique-Grèce. Le joueur de l’AS Rome figure bien dans la sélection annoncée mardi par Roberto Martinez en vue des rencontres face à la République tchèque (amical, 5 juin) et en Estonie (qualification au Mondial, 9 juin). « Après l’incident, la fédération a mené une enquête et il est apparu qu’il n’avait pas commis de faute », a déclaré Martinez.

« Nainggolan a effectué de très bonnes prestations avec la Roma en fin de saison et mérite sa sélection. Il n’a rien fait qui justifie une non-sélection. Nous prenons au sérieux ce genre d’événements, car nos joueurs sont les ambassadeurs de notre football. Les règles pour les joueurs sont claires, et elles valent également pendant leur temps libre. Par sécurité, je les rappellerai encore une fois. »

Son départ en Chine n’a pas eu de conséquence pour Axel Witsel, toujours bien présent dans l’effectif de Roberto Martinez. « Il évolue à un bon niveau en Chine. Son rôle a changé. Il joue plus haut sur le terrain, il est le joueur-clé de son équipe. Lui et Laurent Ciman sont dans une situation intéressante, ils sont en plein milieu de la saison. Ils ne joueront pas le match contre la République tchèque car ils ont encore une rencontre de championnat durant le week-end », a précisé Martinez.

Le sélectionneur national a également confié avoir été « impressionné par la mentalité » affichée par Marouane Fellaini en finale de l’Europa League.

Dans l’entrejeu, hormis Mousa Dembélé, opéré au pied gauche, le principal absent est Steven Defour, dont la fin de saison a été perturbée par une blessure à l’aine. « Il n’a pas de chance car les autres joueurs évoluant à la même place que lui ont joué plus de minutes. »

Quant à Sven Kums, cité à Anderlecht après une année mitigée à l’Udinese, Martinez déclare : « Revenir en Belgique pour jouer un rôle important peut être une bonne idée. Comme pour Dennis Praet (Sampdoria), l’important c’est de pouvoir obtenir du temps de jeu. »

Place aux jeunes

Trois jeunes joueurs évoluant dans le championnat belge ont été sélectionnés par Roberto Martinez en vue des rencontres face à la République tchèque (amical, 5 juin) et en Estonie (qualification au Mondial, 9 juin) : les Anderlechtois Youri Tielemans et Leander Dendoncker et le Gantois Thomas Foket.

« Youri Tielemans est l’exemple de quand c’est le bon moment pour un jeune de quitter le championnat belge », a déclaré Martinez en référence au transfert du Footballeur Pro de l’Année à l’AS Monaco. « Parfois, des jeunes partent trop tôt. Youri a joué plusieurs années dans un grand club belge, où il a gagné des titres. Puis, il a trouvé un accord avec son club, car un transfert à l’étranger est un moyen de progresser. A présent, il est prêt pour franchir un palier. C’est le scénario parfait », estime Martinez, qui a annoncé qu’on « verra Tielemans lors du premier match », à savoir l’amical contre la République tchèque. Tielemans avait débuté le match amical en Russie en mars dernier.

Quant à Leander Dendoncker, il est, selon Martinez, « le joueur qui a le plus progressé depuis novembre. Son développement est incroyable. Ses performances en Europa League ont été impressionnantes. J’apprécie sa mentalité, il a un caractère très fort. »

Thomas Foket est confirmé dans la sélection. Le sélectionneur suivait également le joueur de Genk Timothy Castagne. « Castagne a très bien joué avec Genk. Mais Foket a l’avantage de pouvoir m’apporter un rôle que je n’ai pas dans la sélection. Il peut jouer sur le flanc droit (où Thomas Meunier est absent sur blessure, ndlr) et est plus défensif que les autres joueurs de la sélection. Sa prestation en Russie lui a garanti d’être à nouveau ici. »

À noter que le sélectionneur a une nouvelle fois repris quatre gardiens : Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels et Matz Sels. « C’est surtout important pour les entraînements. Je travaille aussi avec deux entraîneurs des gardiens », a précisé Martinez. Le sélectionneur n’a pas voulu donner d’indication quant à une possible rotation entre Courtois et l’une de ses doublures. « Je veux d’abord voir mes joueurs à l’entraînement et parler avec eux. »