Charlie's Good Tonight enflammera l'Astrid Bowl ce vendredi

Habitués de l’événement, c’est cette année encore le groupe Charlie’s Good Tonight qui marquera la clôture du tournoi de tennis junior de l’Astrid Bowl. Ce groupe carolo très actif dans la région est la descendance spirituelle des Gerpinnes Jack Flashes, qui ont fait résonner les Stones sur scène pendant 20 ans.

Entre Start Me Up, Sympathy For The Devil ou encore Jumping Jack Flashes, ce concert est l’occasion de terminer la journée en beauté, après la finale messieurs du tournoi. Le début du show est prévu à 19h30 ce vendredi, au club de tennis du centre de délassement de Marcinelle. L’entrée est gratuite !