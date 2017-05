Voici la sélection de Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables rouges, pour affronter la République tchèque et l'Estonie

Le sélectionneur Roberto Martinez a annoncé mardi midi à Tubize sa sélection en vue des deux ultimes rencontres de la saison des Diables rouges : face à la République tchèque, en amical, le lundi 5 juin à Bruxelles (20h45) et 4 jours plus tard, le vendredi 9 juin, contre l’Estonie à Tallinn (20h45 belges), en qualifications du Mondial 2018.

Deux forfaits étaient déjà actés, ceux de Mousa Dembélé et Thomas Meunier. Le médian de Tottenham a été opéré du pied gauche. Le latéral du Paris Saint-Germain a subi une opération à la cheville gauche.

Voici la sélection : Courtois, Mignolet, Casteels, Alderweireld, Boyata, Ciman, Kompany, Vermaelen, Vertonghen, Dendoncker, Carrasco, Chadli, De Bruyne, Fellaini, Foket, T.Hazard, Nainggolan, Tielemans, Witsel, Batshuayi, Benteke, Carrasco, E. Hazard, R. Lukaku, Mertens, Mirallas, Origi.

📝 Our squad list for the #FamilyDay (03/06), Czech Republic (05/06) and Estonia (09/06) ! #belcze #estbel #roadtorussia pic.twitter.com/b3RNJnqgB7