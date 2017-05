Appel à témoins: vols à main armée à Montigny-le-Tilleul et Gosselies

Le lundi 24 octobre 2016, deux vols à main armée ont été commis à Montigny-le-Tilleul et à Gosselies. Un appel à témoin a été lancé à la requête du Parquet de Charleroi.

Ce jour-là, vers 06 heures du matin, un individu se rend dans un Night and Day situé rue de Gozée à Montigny-le-Tilleul, il exhibe une arme et menace l’employé. Il se montre violent mais quitte les lieux sans rien emporter.

Vers 07 heures, soit une heure plus tard, l’auteur se rend dans un hôtel de la rue du Rosaire à Gosselies. Il se fait ouvrir la porte et menace directement l’employé avec son arme à feu. Il exige le contenu de la caisse. L’employé obtempère et l’auteur se saisit de l’argent, puis il quitte les lieux.

L’auteur est âgé de 25 à 30 ans et est de corpulence normale. Il porte des lunettes.

Au moment des faits, il portait un jean délavé, une veste foncée, une écharpe lignée, des baskets blanches et un bonnet ligné style marin.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via courriel : avisderecherche@police.belgium.eu