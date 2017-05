Violence, infractions, pots de vin...: pic de lourdes sanctions disciplinaires au sein de la police

Le nombre de sanctions disciplinaires est passé de 557 en 2015 à 578 l’année dernière. Il s’agit principalement de sanctions pour violence, utilisation abusive des banques de données, infractions ou pots de vin. Des sanctions plus lourdes ont également été infligées: elles concernaient 213 des 578 sanctions en 2016, contre 211 en 2015 et 192 en 2014.

Parmi ces sanctions, 115 policiers ont perdu une partie de leur salaire, 42 ont été suspendus, 28 sont descendus sur l’échelle des salaires et 28 ont été licenciés. Sur les 365 sanctions plus légères remises l’an dernier, 150 étaient des avertissements. Quelque 2015 policiers ont reçu un blâme.

Le ministre de l’Intérieur a l’intention de d’"objectiver, professionnaliser et harmoniser» les procédures disciplinaires à l’encontre des agents de police. Les chefs de police et les bourgmestres sont aussi actuellement trop peu impliqués. C’est pourquoi Jan Jambon souhaite donner plus de pouvoir de contrôle au conseil de discipline de la police.